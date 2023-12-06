Власть 06 декабря 2023, 22:49 Слуцкий призвал Запад осудить убийство Кивы Слуцкий назвал убийство Кивы государственным терроризмом Украины РИА «Новости»

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Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал международное сообщество осудить убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Если этого не произойдет, отметил законотворец, значит Запад покрывает государственный терроризм на Украине. Об этом депутат заявил РИА «Новости».

«Убийство Кивы — еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины», — пояснил Слуцкий.

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Он подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны мирового сообщества на убийство оппонента президента Украины Владимира Зеленского лишь подтвердит наличие двойных стандартов на Западе.

Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что наиболее опытные следователи и криминалисты работают на месте убийства Кивы, отрабатывая разные версии преступления. СК также назначил оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Кивы на территории ЦФО, сообщили «Известия».