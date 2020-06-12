Полицейские пришли к Ефремову с проверкой. Видео

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к Михаилу Ефремову. В распоряжении «360» оказалось видео момента, когда полицейский уже уходит из квартиры и спускается по лестнице.

По данным телеканала РЕН ТВ полицейские пришли проверить, как актер соблюдает условия домашнего ареста.

Актер Михаил Ефремов 8 июня выпил, сел за руль своего автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади он пересек двойную сплошную и на скорости врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова.

От полученных травм водитель грузовика умер через несколько часов после аварии. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

11 июня, когда актера возили на допрос, актриса и режиссер Рената Литвинова побывала у него дома. Она привезла к отцу его дочь Анну Марию. Литвинова ее крестная.

Погибшего в ДТП с пьяным Ефремовым Сергея Захарова 11 июня похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.