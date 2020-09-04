«Сижу нормально, ровно»: Фургал успокоил семью в зале суда

Родственники арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пришли в Басманный суд Москвы на заседание о продлении его ареста. Бывший глава Хабаровского края обратился к сыну, который тоже зашел в зал.

«Сынок, я сижу нормально, ровно, даже не переживайте, даже не парьтесь», — привело цитату Фургала РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок ареста Фургала до 9 декабря. Судья объяснила, что на свободе обвиняемый может угрожать свидетелям по своему делу.

Накануне следователи предъявили Сергею Фургалу обвинение в убийстве предпринимателя Евгения Зори.

Бизнесмена застрелили в октябре 2004 года в Хабаровске недалеко от районного отдела МВД. За несколько месяцев до этого Зоря вступил в конфликт с Фургалом и его партнерами по бизнесу. Они никак не могли поделить здание завода железнодорожных изделий.

Часть территории принадлежала Фургалу. Там он открыл пункт приема металла, а второй частью владел Зоря. Продать свою долю соседу предприниматель отказался. После этого ему стали угрожать. В итоге Зоря подал в суд, но за сутки до рассмотрения дела его убили. В ходе расследования дела одним из подозреваемых был Фургал. Занимавшийся этим делом следователь через суд добился прекращения уголовного преследования будущего губернатора Хабаровского края.

В конце августа этого года в связи с вновь открытыми обстоятельствами суд вновь открыл уголовное производство. Теперь Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. Ни по одному из обвинений Фургал вины не признал.

Занимавшего должность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушений на предпринимателей Приморья. По версии следствия, именно он стоял за организованной преступной группировкой и указывал, кого из конкурентов нужно устранить. Суд принял решение об его аресте.

В понедельник, 31 августа, во время рассмотрения апелляции об аресте Фургала в Московском городском суде он заявил, что подвергается в изоляторе сильнейшему давлению. Адвокаты бывшего губернатора пообещали, что он сделает заявление во время заседания по продлению ему меры пресечения.