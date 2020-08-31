Фургал пожаловался на давление в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в СИЗО по обвинению в причастности к организации убийств. По его словам, в следственном изоляторе на него оказывают давление.

«Вы не представляете, на меня тут сильно давят», — привело РИА «Новости» слова Фургала.

О давлении в СИЗО «Лефортово» экс-губернатор заявил во время заседания Мосгорсуда. В слушании дела он участвовал с помощью видеосвязи. Защита Фургала отметила, что более подробно обвиняемый выскажется на заседании о продлении меры пресечения. Слушание планируют провести в начале сентября в Басманном суде Москвы.

Ранее правоохранители запретили Фургалу встречаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и другими сопартийцами в изоляторе. Это необходимо для сохранения тайны следствия. В свою очередь, Жириновский заявил, что будет просить президента о помиловании Фургала в случае обвинительного приговора.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву. По информации следователей, он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2000-х годах. Суд отправил Фургала в СИЗО, а президент Владимир Путин подписал указ об его отставки с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.