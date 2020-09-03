Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу на три месяца

Суд продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он пробудет в СИЗО до декабря. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала судья Евгения Николаева.

Ранее Следственный комитет России подал ходатайство в суд о продлении меры пресечения Фургалу. Следователи попросили оставить бывшего губернатора под стражей до 9 декабря 2020 года.

Во время заседания 3 сентября прокурор раскрыл детали дела Фургала. Он сообщил, что подчиненные бывшего губернатора физически устраняли неугодных ему людей. При этом прокурор подчеркнул, что некоторые участники процесса до сих пор испытывают страх. По его словам, речь идет не о голословном страхе, а реальном.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, а затем отправили в Москву. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийство предпринимателей. По решению суда бывший губернатор находится в СИЗО «Лефортово». Своей вины Фургал не признает.