facebook_pixel
    31 августа 2020, 19:16

    Фургал снова стал фигурантом дела об убийстве предпринимателя Зори

    Анатолий Минкин

    Суд удовлетворил ходатайство следствия о возобновлении уголовного преследования бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
    Фургал снова стал фигурантом дела об убийстве предпринимателя Зори

    Она напомнила, что после убийства Зори в 2004 году Фургал проходил по делу в качестве подозреваемого. Его задержали на основании показаний свидетелей и других улик. Но спустя некоторое время обвинение сняли, а Фургала отпустили. По словам представителя ведомства, это связано с тем, что он оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов.

    В ходе расследования нового уголовного дела в отношении Фургала об организации покушений на предпринимателей следователи нашли новые доказательства. Они обратились в суд с ходатайством об отмене прошлого решения и возобновлении уголовного преследования задержанного. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

    Предпринимателя Евгения Зорю убили в октябре 2004 года в Хабаровске, на парковке недалеко от районного отдела МВД. Киллеры расстреляли бизнесмена и скрылись. При этом тогда же выяснилось, что у Зори был конфликт с Фургалом и его партнерами по бизнесу. Они не могли поделить здание завода железобетонных изделий.

    Часть территории принадлежала Фургалу, где он открыл пункт приема металла, а вторую часть купил Зоря. На предложение соседа выкупить долю предприниматель ответил отказом, тогда ему стали угрожать. Зоря пытался судиться, но за день до рассмотрения дела в последней инстанции его убили.

    Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву 9 июля в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушений на приморских предпринимателей. По версии следствия, именно экс-губернатор стоял за всеми преступлениями. Своей вины задержанный не признал. Суд отправил его под арест до 9 сентября.

    В понедельник, 31 августа, во время заседания Московского городского суда, Сергей Фургал заявил о давлении, которому он подвергается в изоляторе. Его адвокаты заявили, что подробности подзащитный расскажет на заседании Басманного суда, во время рассмотрения продления меры пресечения.

    Новости SMI.FM