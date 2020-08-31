Фургал снова стал фигурантом дела об убийстве предпринимателя Зори

Она напомнила, что после убийства Зори в 2004 году Фургал проходил по делу в качестве подозреваемого. Его задержали на основании показаний свидетелей и других улик. Но спустя некоторое время обвинение сняли, а Фургала отпустили. По словам представителя ведомства, это связано с тем, что он оказывал давление на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе расследования нового уголовного дела в отношении Фургала об организации покушений на предпринимателей следователи нашли новые доказательства. Они обратились в суд с ходатайством об отмене прошлого решения и возобновлении уголовного преследования задержанного. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

Предпринимателя Евгения Зорю убили в октябре 2004 года в Хабаровске, на парковке недалеко от районного отдела МВД. Киллеры расстреляли бизнесмена и скрылись. При этом тогда же выяснилось, что у Зори был конфликт с Фургалом и его партнерами по бизнесу. Они не могли поделить здание завода железобетонных изделий.

Часть территории принадлежала Фургалу, где он открыл пункт приема металла, а вторую часть купил Зоря. На предложение соседа выкупить долю предприниматель ответил отказом, тогда ему стали угрожать. Зоря пытался судиться, но за день до рассмотрения дела в последней инстанции его убили.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву 9 июля в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушений на приморских предпринимателей. По версии следствия, именно экс-губернатор стоял за всеми преступлениями. Своей вины задержанный не признал. Суд отправил его под арест до 9 сентября.

В понедельник, 31 августа, во время заседания Московского городского суда, Сергей Фургал заявил о давлении, которому он подвергается в изоляторе. Его адвокаты заявили, что подробности подзащитный расскажет на заседании Басманного суда, во время рассмотрения продления меры пресечения.