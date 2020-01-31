Адвокаты Хачатуряна: сестры убивали по предварительному сговору, а не из самообороны

Уголовное дело против сестер Хачатурян не прекратят. Адвокат Георгий Чугуашвили на пресс-конференции на телеканале «360» объяснил, что сейчас вопрос стоит в мотиве поступка девушек.

Изначально, заметил юрист, речь шла о том, что сестры Хачатурян действовали в рамках необходимой самообороны.

«На самом деле изначально был такой посыл прокуратуры. СК обжаловал данное постановление, и впоследствии за подписью генерального прокурора (тогда Юрия Чайки — прим. ред.) дело было направлено на доследование с совершенно другим посылом. Они поставили под сомнение сам мотив совершения преступления», — заметил Чугуашвили.

Адвокат добавил, что сомнительными можно назвать и заключение сексолого-психолого-психиатрической экспертизы. Когда ее назначили, экспертам предоставили всего два тома — первичный материал дела.

«Вопрос стоит о назначении дополнительной экспертизы. Мы настаиваем на повторной экспертизе, но в другом учреждении с постановкой таких же вопросов», — пояснил Чугуашвили.

По его словам, о прекращении дела речи не идет. Нужно разобраться, какой мотив толкнул девушек на преступление.

«Сегодня не стоит вопрос о прекращении дела. Вопрос в мотиве. Они совершали преступление не в силу наличия психического расстройства, а сами создали обстоятельства, в силу которых потом и совершили убийство. Они действовали осознанно, все прекрасно понимали», — заключил Георгий Чугуашвили.

Адвокат Ольга Халикова заметила, что привлечь сторону защиты за фейковую информацию о переквалификации дела непросто. Например, следствию нужно доказать сам факт подобного комментария от юриста Алексея Паршина и найти «заказчика» такой новости.

«СК считает, что это было убийство по предварительному сговору. Прокурор дал указание, что надо провести дополнительную экспертизу, что мотивом было хищение средств. Это подтверждает позицию потерпевшей стороны», — подчеркнула Халикова.

Михаила Хачатуряна нашли убитым возле его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве летом 2018 года. Три дочери мужчины признались в убийстве, заявили о насилии и издевательствах со стороны отца.

По мнению родственников Хачатуряна, девушки спланировали преступление заранее. Защита отрицает эту версию.