Племянник Михаила Хачатуряна пожаловался на халатность следователей
Арсен Хачатурян подчеркнул, что в деле остается много вопросов, в том числе и о «непонятно как сделанных экспертизах» и отсутствующих показаниях.
«Я думаю, прокуратура поднимет этот вопрос и будет доследование. Очень халатно работают следователи и очень неправильно подходили к вопросу», — сказал племянник Хачатуряна.
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По его словам, в материалах не хватает информации от главных фигурантов-свидетелей потерпевшей стороны. Среди таких людей Арсен Хачатурян упомянул и себя.
Племянник убитого сестрами Хачатурян мужчины ранее заявил, что девушки совершили предумышленное убийство. Все издевательства, по его словам, Мария, Крестина и Ангелина выдумали.
Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной клетке в доме по Алтуфьевскому шоссе летом прошлого года. На его теле были множественные колото-резаные раны. В убийстве обвинили его дочерей. Сами девушки позже заявили, что решились на преступление из-за многолетних издевательств со стороны отца.
Во вторник, 3 декабря, СК заявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защита полагает, что следствие было неполным.