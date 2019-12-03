Племянник Михаила Хачатуряна пожаловался на халатность следователей

СК заявил о завершении следственных действий по делу сестер Хачатурян. Племянник убитого девушками Михаила Хачатуряна в беседе с «360» заметил, что материалы нужно отправить на доследование.

Арсен Хачатурян подчеркнул, что в деле остается много вопросов, в том числе и о «непонятно как сделанных экспертизах» и отсутствующих показаниях.

«Я думаю, прокуратура поднимет этот вопрос и будет доследование. Очень халатно работают следователи и очень неправильно подходили к вопросу», — сказал племянник Хачатуряна.

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По его словам, в материалах не хватает информации от главных фигурантов-свидетелей потерпевшей стороны. Среди таких людей Арсен Хачатурян упомянул и себя.

Племянник убитого сестрами Хачатурян мужчины ранее заявил, что девушки совершили предумышленное убийство. Все издевательства, по его словам, Мария, Крестина и Ангелина выдумали.

Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной клетке в доме по Алтуфьевскому шоссе летом прошлого года. На его теле были множественные колото-резаные раны. В убийстве обвинили его дочерей. Сами девушки позже заявили, что решились на преступление из-за многолетних издевательств со стороны отца.

Во вторник, 3 декабря, СК заявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защита полагает, что следствие было неполным.