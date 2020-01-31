Сестрам Хачатурян предстоят дополнительные экспертизы. Девушек назвали опасными

Сестер Хачатурян назвали опасными для общества. Адвокаты Михаила Хачатуряна предупредили, что девушек лучше не злить. Скоро их ждут новые психолого-психиатрические экспертизы.

Представляющая интересы семьи Хачатурян Ольга Халикова подчеркнула, что девочки сейчас находятся на свободе.

«Нужно молиться и думать, чтобы каким-то образом их не разозлить. Эксперты говорят, что они общественно опасны. Будут еще повторные экспертизы», — заметила адвокат на пресс-конференции на телеканале «360».

Юрист Алексей Паршин, который защищает одну из девушек, тоже рассказал ТАСС о дополнительных психолого-психиатрических экспертизах. По его словам, в Генпрокуратуре решили сделать это «для объективности».

«После того, как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер Хачатурян, глава Генпрокуратуры Юрий Чайка <…> для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы», — заметил Паршин.

Адвокат заметил, что, по мнению замгенпрокурора Виктора Гриня, следствие неверно установило квалификацию девушкам. В постановлении якобы шла речь именно о необходимой обороне.