Семья Михаила Хачатуряна расскажет о лжи адвокатов сестер. Прямая трансляция пресс-конференции

Пока защитники сестер Хачатурян празднуют новость о том, что девушкам переквалифицируют обвинение, родственники Михаила Хачатуряна не отступают от своей позиции. Родные сестры убитого утверждают, что адвокаты сестер лгали во время их защиты. «360» ведет прямую трансляцию пресс-конференции родственников Михаила Хачатуряна.

В пресс-конференции участвуют сестры Михаила Хачатуряна, Наира и Марина, адвокаты потерпевшей стороны Ольга Халикова и Георгий Чугуашвили, а также общественный деятель Алексей Лобарев.

Тело Михаила Хачатуряна нашли около его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года. В убийстве признались трое его дочерей. Они заявили, что отец над ними издевался и применял насилие. На сторону девушек встала общественность, а также адвокаты и сторонники закона о домашнем насилии. Родственники Михаила считают, что дочери заранее спланировали его убийство, но защита целенаправленно уходила от этой версии.