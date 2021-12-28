Уголовное дело возбудили из-за крушения вертолета Ми-2 под Ижевском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-2 в Удмуртии, из-за которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Дело завели по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие подтвердило, что примерно в 14:10 по московскому времени 27 декабря рядом с селом Азино в Завьяловском районе Удмуртии вертолет Ми-2 потерпел крушение и упал на землю из-за нарушения правил безопасности.

Вертолет, который принадлежал Казанскому предприятию, вылетел в 12:00 из аэродрома в Ижевске и облетал нефтепровод. После он перестал выходить на связь, но пилот успел предупредить о нештатной ситуации.

На поиски вертолета отправились спасатели, его обнаружили примерно в 23:10 по московскому времени. Командир судна скончался на месте, пассажир получил множество травм — его доставили в больницу. Сам вертолет тоже поврежден.

Сейчас следователи проводят действия, направленные на выяснение всех причин и обстоятельств аварии.