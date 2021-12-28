СМИ: скончался один из членов экипажа найденного в Удмуртии Ми-2

Пилот Дамир Гафуров, который был за штурвалом пропавшего в Удмуртии вертолета, при осмотре врачами скорой помощи скончался. О состоянии пассажира, Ильи Хромова, пока ничего не сообщается, медики оказывают ему всю возможную помощь.

О смерти одного из членов экипажа сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Его слова передало агентство ТАСС в своем Telegram-канале. Однако пока в МЧС официально не подтвердили смерть Гафурова.

Известно, что на момент обнаружения воздушного судна один из находившихся на борту мужчин был без сознания. На протяжении девяти часов, пока вертолет искали спасатели, экипаж периодически выходил на связь с сотрудниками МЧС. Гафуров и Хромов сообщали, что при крушении получили травмы, а также сильно мерзнут на морозе. В Удмуртии в понедельник температура упала до — 11 градусов. Спасатели уточняли, что выжить в таких условиях будет сложно.

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в понедельник, 27 декабря, спустя несколько часов после полуденного вылета из Ижевска. Пилот Гафуров успел связаться со спасателями и подать сигнал бедствия. Он уточнил, что он и пассажир находятся возле дороги, но более точные координаты определить экипажу было невозможно. Поиски велись на земле и с воздуха, в них участвовали более 150 человек.