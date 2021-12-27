Найден пропавший в Удмуртии вертолет

В Удмуртии спасателям удалось обнаружить место крушения вертолета Ми-2. На момент прибытия на место аварийной посадки оба человека, находившиеся на борту, были живы. Это пилот и пассажир. Обоих передали медикам.

Об обнаружении вертолета сообщил Telegram-канал Shot. Поисковая операция продолжалась более 10 часов. Первое сообщение о жесткой посадке вертолета в Удмуртии поступило примерно в 15:15 по московскому времени.

С тех пор экипаж несколько раз выходил на связь. Пилот и пассажир говорили, что им холодно. Судя по записям, они едва могли шевелить губами. Оба сообщали, что находятся возле некоего шоссе, но определить свои координаты не могли. В поисках участвовали более 150 человек — среди них спасатели, волонтеры, росгвардейцы. Поисковая операция велась и на земле, и с воздуха.

Было известно, что вертолет вылетел из Ижевска в районе полудня и совершал облет нефтепровода. О причинах аварийной посадки пока ничего не известно. По данным МЧС, пилоту вертолета удалось подать сигнал бедствия и связаться со спасателями. Однако он сообщил, что оба получили тяжелые травмы.

В Удмуртии тем временем температура упала до -11 градусов, продержаться на таком морозе людям было все сложнее. Спасатели говорили, что в данной ситуации не было смысла загадывать, чем все закончится, оставалось только верить и продолжать поиски.