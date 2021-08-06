Полиция задержала 10 человек после драки мигрантов в Одинцове

Сотрудники полиции задержали около 10 человек на улице Садовой в Одинцовском городском округе. Как сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МВД, правоохранители прибыли на место после сообщения о скоплении людей.

Задержанных доставили в отдел для разбирательства. В данный момент проводится проверка.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где несколько десятков рабочих, вооруженных самодельными битами и ножами, устроили разборку с погромом около строительных бараков рядом с жилым комплексом «Одинбург».

По данным СМИ, выяснением отношений занимались уроженцы южных регионов России и приехавшие из стран ближнего зарубежья мигранты.