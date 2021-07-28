Иностранцев-драчунов будут выдворять из России

МВД РФ предупредило, что будет выдворять и запрещать въезд в РФ иностранцам, участвующим в массовых драках. В ведомстве отметили рост числа таких драк на территории страны с участием приезжих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранцев, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие драки создавали угрозу жизни и здоровью жителей, также блокировалось движение транспорта. В пресс-службе уточнили, что задержанные после массовой драки в Кузьминках иностранцы были арестованы на 15 суток, теперь им будет запрещен въезд в Россию.

Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. Приблизительно, в драке участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.