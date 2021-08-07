Трех участников массовой драки в Мытищах задержала полиция

Трех мужчин задержали после массовой драки возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Побоище произошло 6 августа на Пограничной улице. В результате в больницу доставили 49-летнего мужчину. По факту случившегося возбудили дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать других участников драки и свидетелей конфликта.

Еще одна массовая драка произошла 5 августа в Одинцовском городском округе. Там погромы возле строительных бараков у ЖК «Одинбург» устроили мигранты и уроженцы южных регионов России.

По словам очевидцев, они были вооружены самодельными битами. На следующий день полиция задержала 10 человек, которые занимались выяснением отношений в Одинцове. Все они были доставлены в отдел для разбирательства.