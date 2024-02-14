Криминал 14 февраля 2024, 16:53 Суд отказал в УДО экс-депутату Рашкину Мосгорсуд отказал экс-депутату Госдумы Рашкину в условно-досрочном освобождении РИА «Новости»

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Кунцевский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-депутата Валерия Рашкина. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю», — сообщили в суде.

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Осенью 2021 года сотрудники правоохранительных органов остановили в Саратовской области автомобиль, в котором ехал Рашкин, и обнаружили в багажнике тушу лося. Сначала депутат сказал, что нашел уже мертвое животное, но позже признался, что застрелил его сам.

За убийство лося политика приговорили к трем годам лишения свободы условно. Бывшему депутату также запретили охотиться в течение двух лет.

Рашкин возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек и сдал оружие. Он даже купил лосиху, чтобы исправить ситуацию, однако региональные власти отказались ее принять.