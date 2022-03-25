Застреливший лося депутат Рашкин возместил 628 тысяч рублей ущерба

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, обвиненный в незаконной охоте в Саратовской области, возместил процессуальные издержки в размере 628 тысяч рублей и договорился о покупке лося. Об этом 25 марта «Известиям» сообщил адвокат Рашкина Константин Лазарев.

«Валерий Федорович заплатил весь ущерб, даже в большем объеме, чем тот, который проходит в уголовном деле», — отметил Лазарев.

По его словам, 80 тысяч рублей — сумму ущерба в уголовно-правовом аспекте, которая значилась в обвинении, — депутат выплатил сразу, однако на заседании Госдумы, где решался вопрос о передаче дела в суд, прокурор озвучил уже другую сумму, которая рассчитывалась по правительственной методике: 400 тысяч рублей.

«Валерий Федорович заплатил еще 320 тысяч рублей, а потом еще 80 тысяч. Мы получили обвинительное заключение, в котором говорится, что СК поручил провести экспертизу фрагментов лося. Валерий Федорович заплатил еще 148 тысяч рублей как процессуальные издержки», — добавил Лазарев.

Адвокат сообщил также, что Рашкин «договорился привезти живую лосиху, отказался быть охотником, сдал оружие».

Осенью 2021 года правоохранители нашли в багажнике Валерия Рашкина разделанную тушу лося. Вначале депутат заявил, что нашел животное уже мертвым, но позже признался, что застрелил его, перепутав с кабаном. В результате Рашкин не только стал фигурантом уголовного дела, но и лишился депутатской неприкосновенности. Депутату предъявили обвинение и избрали меру пресечения — «запрет определенных действий». Парламентарий не должен был выходить из дома без письменного разрешения следователя, использовать средства связи и посещать охотничьи угодья. Впоследствии меру заменили на подписку о невыезде.