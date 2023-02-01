01 февраля 2023, 14:03
Приговор убившему лося депутату Рашкину оставили в силе
Кассационный суд в Саратове признал законным приговор депутату Рашкину за убитого лося
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и подтвердил вынесенный по его делу вердикт. За убийство лося политика приговорили к трем годам лишения свободы условно, рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Анжела Сорокина.
«Судебные решения <…> оставлены без изменения, кассационная жалоба осужденного — без удовлетворения», — подчеркнула она.
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Адвокат экс-депутата Кирилл Сердюков заявил, что собирается обращаться в Верховный суд.
К трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту Валерия Рашкина приговорил Калининский районный суд Саратовской области, затем Саратовский областной суд подтвердил это решение.
Бывшему депутату также запретили охотиться в течение двух лет. Его мандат в Госдуме отдали члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой.
Мужчина возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек, купил лося и потребовал от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять животное.
Саратов
Суд
Валерий Рашкин
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