Криминал 01 февраля 2023, 14:03 Приговор убившему лося депутату Рашкину оставили в силе Кассационный суд в Саратове признал законным приговор депутату Рашкину за убитого лося Пресс-служба МВД

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Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и подтвердил вынесенный по его делу вердикт. За убийство лося политика приговорили к трем годам лишения свободы условно, рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Анжела Сорокина.

«Судебные решения <…> оставлены без изменения, кассационная жалоба осужденного — без удовлетворения», — подчеркнула она.

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Адвокат экс-депутата Кирилл Сердюков заявил, что собирается обращаться в Верховный суд.

К трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту Валерия Рашкина приговорил Калининский районный суд Саратовской области, затем Саратовский областной суд подтвердил это решение.

Бывшему депутату также запретили охотиться в течение двух лет. Его мандат в Госдуме отдали члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой.

Мужчина возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек, купил лося и потребовал от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять животное.