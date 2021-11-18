Рашкин объяснил ложь про охоту на лося состоянием после болезни

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин объяснил, почему соврал про охоту на лося, когда его остановили правоохранители. Он отметил, что растерялся и сказал первое, что пришло в голову. Свой поступок Рашкин объяснил состоянием после болезни: по его словам, он не спал две ночи после нескольких операций.

«Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое. Бывает такое, тем более что две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня», — отметил Рашкин. Его слова процитировал РЕН ТВ.

Депутат также отметил, что собирается купить лосиху и выпустить ее в те места, где он застрелил ее сородича. Он подчеркнул, что понимает, что природа пострадала от его действий, поэтому готов выпустить туда новое животное, которое затем сможет размножаться.

Ранее Рашкин признался, что убил лося во время охоты. Он подчеркнул, что перепутал его с кабаном. При этом депутат заявил, Что не знал об отсутствии разрешения на охоту. Он обвинил в этом своих друзей, которые сказали ему, что охота открыта и документы есть. Сразу после остановки правоохранителями он утверждал, что нашел лося уже мертвым и решил забрать его тушу с собой.