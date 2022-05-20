Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять купленную им лосиху

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, ранее получивший условный срок по делу о незаконной охоте, потребовал через суд от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять купленную им лосиху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Саратова.

Валерий Рашкин в апреле был приговорен Калининским районным судом Саратовской области к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Парламентарий обжаловал решение. Как рассказала депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова, Рашкин возместил ущерб и купил лося, однако региональные власти отказались его принять. По словам самого Рашкина, приобретенная им лосиха сейчас находится в Иркутске.

«[Рашкин] просит удовлетворить настоящий административный иск, признать бездействие административного ответчика нарушающим конституционные права… и обязать административного ответчика принять… надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части указанной выше особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — сообщила собеседница агентства.

Иск Рашкина, по данным карточки на сайте Фрунзенского районного суда Саратова, поступил 4 мая. Единственным ответчиком стал действовавший на тот момент министр Саратовской области — председатель комитета охотничьего хозяйства региона Игорь Потапов. С 17 мая он ушел в отставку.

Осенью 2021 года сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором ехал Рашкин, и обнаружили в багажнике тушу лося. Депутат заявил, что обнаружил животное уже мертвым, позже признал, что застрелил его сам, якобы перепутав с кабаном.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности и предъявили ему обвинение. Мерой пресечения стал «запрет определенных действий», в частности — ограничение на выход из дома и использование средств связи. Затем меру заменили на подписку о невыезде.

В марте 2022 года Рашкин возместил процессуальные издержки в размере 628 тысяч рублей.