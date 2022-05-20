Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять купленную им лосиху
Депутат ГД Рашкин через суд потребовал от саратовских властей принять купленную им лосиху
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, ранее получивший условный срок по делу о незаконной охоте, потребовал через суд от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять купленную им лосиху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Саратова.
Валерий Рашкин в апреле был приговорен Калининским районным судом Саратовской области к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Парламентарий обжаловал решение. Как рассказала депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова, Рашкин возместил ущерб и купил лося, однако региональные власти отказались его принять. По словам самого Рашкина, приобретенная им лосиха сейчас находится в Иркутске.
«[Рашкин] просит удовлетворить настоящий административный иск, признать бездействие административного ответчика нарушающим конституционные права… и обязать административного ответчика принять… надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части указанной выше особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — сообщила собеседница агентства.
Иск Рашкина, по данным карточки на сайте Фрунзенского районного суда Саратова, поступил 4 мая. Единственным ответчиком стал действовавший на тот момент министр Саратовской области — председатель комитета охотничьего хозяйства региона Игорь Потапов. С 17 мая он ушел в отставку.
Осенью 2021 года сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором ехал Рашкин, и обнаружили в багажнике тушу лося. Депутат заявил, что обнаружил животное уже мертвым, позже признал, что застрелил его сам, якобы перепутав с кабаном.
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности и предъявили ему обвинение. Мерой пресечения стал «запрет определенных действий», в частности — ограничение на выход из дома и использование средств связи. Затем меру заменили на подписку о невыезде.
В марте 2022 года Рашкин возместил процессуальные издержки в размере 628 тысяч рублей.