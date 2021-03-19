Суд оставил бизнесмена Анатолия Быкова в СИЗО

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств в 1994 году, суд оставил под стражей. Дело предпринимателя рассмотрят присяжные в апреле.

В Красноярском краевом суде РИА «Новости» сообщили, что Быков остается под стражей на время расследования. В СИЗО бизнесмен находится с мая 2020 года. Его обвиняют в организации убийств 23-летнего Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. По версии следствия, их расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена Сергей Бакуров и Владимир Чучков 24 июля 1994 года.

В октябре прошлого года Быкову ему меняли меру пресечения, суд его отправил под домашний арест. Однако в этот же день он был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году предпринимателя Андрея Неколова. Домашний арест заменили на СИЗО, а дело отправили на новое рассмотрение.

Помимо убийств, Анатолия Быкова подозревают в уклонении от налогов, в руководстве преступным сообществом и в покушении на вице-президента региональной федерации бокса.

По версии следствия, Быков пошел на убийства, подозревая, что Наумов готовит на него покушение. Исполнителю убийства Сергею Бакурову дали пожизненный срок, а Владимир Чучков находится в розыске.