Бизнесмена и криминального авторитета из 90-х Быкова обвинили в организации убийств

Экс-депутату и известному красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства. Преступление произошло больше 20 лет назад.

Как говорится в сообщении СК РФ, речь идет о двух убийствах. Быков в 1994 году возглавлял криминальную группировку. С одним из ее участников — Александром Наумовым — у него произошел конфликт. Наумов считал, что ему доставалось несправедливо мало денег.

Через некоторое время перед машиной Быкова произошел взрыв. Подозрение авторитета пало на Наумова и его друга Кирилла Войтенко. Тогда бизнесмен, как считает следствие, поручил своему хорошему знакомому — Владимир Татаренкову — заняться убийством мужчин. Татаренков привлек к делу своих людей.

За жертвами какое-то время велась слежка, а 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета. По версии следствия, это сделали Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Бакурову дали пожизненное, Чучков до сих пор числится в розыске. Их босса удалось арестовать только в 1999 году. В то время он управлял гостиничным бизнесом в Греции. Татаренков отбывал срок вплоть до августа 2020 года. Он дал показания на Быкова. Уже после выхода на свободу его в качестве свидетеля вызвали на допрос, где мужчина подтвердил свои слова.

«18 июня 1994 года Быков Анатолий Петрович поручил убить двух человек. После убийства помогал нам скрываться», — заявил Татаренков.

Быкова 7 мая 2020 года задержали по делу об этих двух убийствах, а затем арестовали. Сейчас он находится под стражей. В конце августа сообщалось, что на криминального авторитета завели еще одно уголовное дело об организации убийства в 2004 году учредителя компании по утилизации промышленных отходов.

Анатолий Быков в 1990-х годах возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2000 году его признавали виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении и владении оружием. Тогда он получил шесть с половиной лет условно.

Верховный суд в 2004 году пересмотрел дело. Мужчину признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание осталось таким же. Через год с бизнесмена сняли условный срок, а судимость погасили.