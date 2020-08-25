Анатолия Быкова заподозрили в организации еще одного убийства

Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в еще одном убийстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства, сообщает сайт Следственного комитета. По предварительным данным, в 2005 году по заказу Быкова был убит житель Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Стоит отметить, что Быков заплатил киллеру только часть обещанного гонорара.

По факту убийства против Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать в ходе расследования.

Ранее стало известно, что предприниматель и экс-депутат Анатолий Быков проходит по делу об организации двух убийств. Также Быкова обвиняют в руководстве преступниками. По предварительной информации, предприниматель пытался закрепиться в криминальной среде в период с 1993 по 1995 годы. За это время он создал преступные группировки. Следственный комитет продолжает расследовать дело.