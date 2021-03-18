Дело красноярского предпринимателя Быкова рассмотрят присяжные

Дело красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году рассмотрят с участием присяжных. Предварительное слушание началось 4 марта.

Защита Быкова ходатайствовала о рассмотрении данного дела судом присяжных. Сегодня суд огласил решение. О нем РИА «Новости» рассказал адвокат Алексей Прохоров.

«Суд постановил назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Быкова Анатолия Петровича… на 11 часов 30 минут 12 апреля 2021 года в помещении Свердловского районного суда… в составе судьи и коллегии из шести присяжных заседателей с участием подсудимого, его адвоката, прокурора, потерпевших», — говорится в тексте постановления суда, предоставленного юристом.

Расследование по делу Быкова закончили в конце января. Его арестовали в мае 2020-го по делу о двух убийствах в 1990-х годах. Быков в то время возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, был депутатом законодательного собрания Красноярского края и, по версии следствия, руководил криминальной группировкой.