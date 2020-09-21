Криминального авторитета из 90-х Быкова заподозрили еще в одном преступлении

В расследовании дела экс-депутата и бизнесмена Анатолия Быкова появились новые подробности. Предпринимателя заподозрили в причастности еще к одному преступлению.

Следователи предполагают, что Быков замешан в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В начале октября 2004 года, по версии следствия, в поселке Удачном бизнесмен убедил своего знакомого расправиться с 38-летним жителем Красноярска Андреем Грабовским. Мужчина на тот момент являлся вице-президентом региональной федерации бокса.

Киллер согласился и принялся следить за потерпевшим. На дороге в поселок Овинный 1 ноября исполнитель расстрелял автомобиль, в котором ехал Грабовский. Добить свою жертву он не сумел: тот увел иномарку с линии обстрела и спасся.

Стрелок скрылся с места происшествия, увидев, как пули пробили кузов BMW и лобовое стекло, но не попали в водителя.

«В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем», — заключили в СК.

В начале сентября Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В 1990-х годах он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и избирался депутатом заксобрания края.