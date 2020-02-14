Суд о неуставных отношениях в части Шамсутдинова пройдет в общем порядке

Дело о неуставных отношениях в воинской части солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке. Такое решение принял Читинский военный гарнизонный суд.

Судья объявил о прекращении особого порядка разбирательства. Дело будут рассматривать 20 февраля, передает ТАСС.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.

О возбуждении уголовного дела о неуставных отношениях в части стало известно в декабре. Потерпевшими по нему, кроме Шамсутдинова, проходят пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько призывников. В совершении преступления подозревают Руслана Мухатова. Он признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела.

Как рассказал в суде представитель обвинения, Мухатов издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие. По его словам, обвиняемый заставлял срочников выполнять непредусмотренные упражнения «Ловля бабочек» и «Морская пехота», бил их рукой в боксерской перчатке, пнул Шамсутдинова.

Рамиль Шамсутдинов сейчас находится в Москве для прохождения психиатрической экспертизы. Он выступал против особого порядка рассмотрения дела Мухатова.