Расстрелявшего сослуживцев солдата отправят в Москву

Устроившего бойню в Забайкалье солдата-срочника отправят в Москву. Там он должен будет пройти психиатрическую экспертизу, которая продлится полтора месяца.

По словам отца солдата, экспертизу назначили, чтобы установить, что стало причиной расстрела сослуживцев. Перед отправкой на экспертизу в следственном изоляторе с Шамсутдиновым должен встретиться его брат. После свидания семья вернётся на родину. 25 октября Рамиль Шамсутдинов, придя из караула, разрядил весь рожок автомата в других военнослужащих. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения.