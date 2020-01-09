«Прошу простить»: расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат написал письмо-покаяние

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который обвиняется в убийстве сослуживцев, написал открытое письмо. В нем он попросил прощения у родных погибших и рассказал, почему решился на такой поступок.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода», — написал Шамсутдинов в своем послании, которое опубликовано в группе поддержки срочника в социальной сети во «ВКонтакте». Его подлинность подтвердил адвокат Рамиля Руслан Нагиев Ura.ru.

По словам Шамсутдинова, он не мог больше терпеть издевательства над собой. Молодой человек рассказал, что изначально хотел служить в армии и даже связать с ней свою жизнь. Однако сама служба оказалась для него «адом», а «бежать и жаловаться было некуда».

«Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — добавил он.

Шамсутдинов отметил, что только сейчас к нему пришло осознание того, скольким людям он принес горе, и «сломал свою жизнь».

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье 25 октября. В результате его действий погибли восемь человек, еще двое оказались на грани жизни и смерти. Срочника арестовали, сейчас он находится под следствием. Он признал свою вину. Однако Шамсутдинова в это же время признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.