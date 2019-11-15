Минобороны назвало сумму компенсаций семьям погибших военной части Забайкалья

«За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по шесть миллионов 680 тысяч рублей без учета должностей и воинских званий», — заявил он.

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По его словам, пока деньги не получила только мать погибшего капитана Евсеева, так как ведомство не может найти, где она находится в настоящий момент. При этом деньги для нее уже отложили.

Он особо отметил, что сейчас рассматривается вопрос, чтобы семьи, которые взяли жилье в ипотеку получили дополнительные компенсации в размере около четырех миллионов рублей. Минобороны обратилось в банк с предложением списать кредитные обязательства погибших.

В данный момент вопросами установления причин ЧП в военной части занимается специальная комиссия, куда вошли заместитель министра обороны Андрей Картаполов и главный военный псипсихолог Вооруженных сил Валентина Барабанщикова.

Трагедия в военной части Забайкалья произошла 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов из табельного оружия расстрелял восемь человек, двое получили ранения. Устроившего стрельбу молодого человека задержали на месте.

По факту следователи завели уголовного дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Министерстве обороны заявили, что причиной поведения солдата мог стать нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Рустем Клупов заявил, что никакого насилия к Шамсутдинову не применялось. Также он опроверг сообщения в СМИ, что солдата макали головой в унитаз или угрожали изнасилованием. Он пояснил, что побоев на теле арестованного не нашли, а однополые связи в армии просто презирают.