Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в части Шамсутдинова признал вину

Обвиняемый по делу, в котором Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, проходит потерпевшим, признал вину. Следствие завершено.

«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде», — сообщил Ura.ru адвокат срочника Руслан Нагиев.

По его словам, уголовное дело направлено в суд. Заседание по нему назначено на январь.

Нагиев также рассказал, что сейчас идет проверка того, что сослуживцы забирали деньги и банковскую карту у Шамсутдинова. По мнению адвоката, эта проверка может закончиться еще одним уголовным делом.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Срочник арестован и находится под следствием.

В то же время Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.