Стрелка из Екатеринбурга задержали

Силовики задержали екатеринбургского стрелка. Бойцы СОБР появились на балконе его квартиры, сообщило издание E1.

Telegram-канал Life Shot уточнил, что бывшего полицейского взяли живым. Для того, чтобы попасть в квартиру, бойцы Росгвардии выпиливали замок входной двери.

Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе областного главка МВД.

По данным СМИ, стрельбу по людям открыл бывший сотрудник полиции Сергей Болков. Он вышел на балкон с охотничьим ружьем «Сайга».

Огнестрельное ранение получили девочка и боец Росгвардии. В Минздраве Свердловской области сообщили, что ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранитель получил ранение ноги. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Его доставили в травматологию.



Прибывшие на место бойцы СОБР оцепили здание. Когда они вошли в дом, выстрелы продолжались еще некоторое время. После раздался взрыв.

СМИ сообщили, что накануне Боков разослал знакомым сообщения, что ему надоело жить. Но перед уходом он намерен пострелять в людей. Соседи заявили, что от мужчины ушла жена. После этого он начал пить, хотя раньше алкоголем не злоупотреблял. Также они пояснили, что 90-е Боков участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.