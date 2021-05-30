Открывший стрельбу в Екатеринбурге разослал знакомым предупреждения

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Перед этим он разослал знакомым сообщения с предупреждением. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника телеканала, мужчина написал знакомым, что хочет «всех пострелять, потому что ему надоела жизнь». После этого он открыл огонь по прохожим.

Как уточнил канал, стрельбу злоумышленник вел на улице Бородина в Екатеринбурге. Мужчина раньше служил в правоохранительных органах и является ветераном боевых действий. По словам соседей, он случил в Чечне и раньше никогда не проявлял агрессию. Сейчас вместе с ним в квартире находится его жена.

Житель Екатеринбурга начал стрелять по прохожим из окна своей квартиры вечером 30 мая. Журналисты сообщили, что мужчина вооружен «Сайгой». На место прибыли бойцы СОБР, которые уже штурмуют квартиру. Из здания эвакуировали всех жильцов, а дом оцепили.

В результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. В Минздраве Свердловской области заявили, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Мужчина получил ранение средней степени тяжести. Ему оказывают необходимую помощь врачи.