Соседка рассказала об открывшем стрельбу в Екатеринбурге мужчине

Открывший стрельбу по людям в Екатеринбурге раньше служил в Чечне. По словам соседки, мужчина всегда с ней здоровался и не отказывал в помощи.

«Слышали взрывы и как он орал: „Где вы были в 90-е?“ Он в Чечне был, поэтому, наверное, крыша и у него и съехала. Так-то трезвый он нормальный. Он всегда здоровается и сумку, если из магазина иду, всегда поможет до квартиры донести», — сказала женщина Telеgram-каналу Life Shot.

Она добавила, что мужчину ни разу не видела пьяным, а подобное случилось первый раз. Также она рассказала о начале стрельбы.

«Хлопки, хлопки, хлопки. Люди, выходя из магазина, прятались за машинами. Я сначала подумала, что где-то баллон с газом взорвался, потому что такой хлопок, что у меня даже рамы пластиковые задрожали. У меня внучка заревела», — поделилась соседка.

Вечером 30 мая из окна жилого дома в Екатеринбурге стали стрелять по прохожим. Огонь открыл мужчина, вооруженный «Сайгой». На место прибыли бойцы СОБР, которые оцепили здание и начали штурм квартиры. Предварительно всех жильцов дома вывели на улицу.

Стрелок ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. Мужчина получил ранение ноги средней степени тяжести. По информации журналистов, на место вызвали сестру открывшего огонь для ведения переговоров.