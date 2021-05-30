В Росгвардии рассказали, как их сотрудник получил ранение в Екатеринбурге

Мужчина, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, получил ранение в ногу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Росгвардию.

По предварительной информации, работник одного из ближайших магазинов нажал кнопку сигнализации после того, как стрелок открыл огонь. Сотрудники вневедомственной охраны, которые прибыли на место ЧП, вышли из служебного автомобиля и попали под пули. В результате этого один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу.

«В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Росгвардейцы предприняли меры для блокирования опасной зоны», — говорится в сообщении.

Также во время стрельбы пострадала девочка, ей оказывается медицинская помощь. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

Стрельбу с балкона своей квартиры на четвертом этаже многоэтажки мужчина открыл вечером 30 мая. По предварительным данным, раньше он служил в полиции. По информации издания E1.ru, мужчина был пьян. Сначала он кричал, что требует «отменить гомосексуализм», а потом стрелял по силовикам и прохожим. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начал штурм квартиры и спустя время задержал злоумышленника живым. Взрыв случился в доме стрелка, валил дым, в квартире начался пожар.

Нарушитель спокойствия раньше служил в Чечне. Его соседка рассказала, что мужчина всегда с ней здоровался и не отказывал в помощи. Предположительно, мужчина стрелял из охотничьего ружья, которое зарегистрировано на него.