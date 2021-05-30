Взрыв случился в доме стрелка в Екатеринбурге, сообщили корреспонденты ТАСС, Ura.ru и E1. Силовикам пришлось применить светошумовую гранату, уточнили СМИ.

«Произошел взрыв в квартире, валит дым, в квартире пожар», — заявил корреспондент Ura.ru.

Как уточнил Telegram-канал Life Shot, перед задержанием в квартире раздался хлопок, после которого стал идти дым. Силовикам пришлось выпиливать замок входной двери, чтобы попасть к стрелку. При задержании они применили светошумовую гранату.

Ранее сообщалось, что после начала штурма из квартиры прозвучал еще один выстрел. На месте находится сестра открывшего огонь. Женщину вызвали для ведения переговоров.

По предварительной информации, стрелять по прохожим из окна вечером 30 мая начал бывший сотрудник МВД. Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья «Сайга». Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Мужчина получил ранение в ногу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Во время штурма силовикам удалось задержать стрелка. Пока на месте продолжают работать правоохранители.