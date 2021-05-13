Стали известны результаты наркологической экспертизы казанского стрелка

Казанскому стрелку — 19-летнему Ильназу Галявиеву — провели наркологическую экспертизу. В его крови не было следов ни наркотиков, ни алкоголя, сообщил Telegram-канал Baza.

Эксперты уверены, что стрелок напал на казанскую школу №175 в трезвом состоянии. Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву будут делать в Москве, в Центре имени Сербского. Ее проведет главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения и директор центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.

У Ильназа Галявиева, как сообщили в Следственном комитете, болезнь головного мозга. Психиатр Артем Гилев предположил, что не она повлияла на решение парня устроить стрельбу в школе. По мнению специалиста, случай Галявиева больше напоминает психоз.

Ранее президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что планы Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской школе, невозможно было вычислить заранее через социальные сети.

Во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев пришел в родную школу, которую окончил четыре года назад, и открыл стрельбу из ружья. Он убил девять человек, еще 23 ранил.