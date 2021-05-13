Врач-психиатр предположил, как опухоль головного мозга может отразиться на приговоре казанскому стрелку

Подозреваемый в стрельбе в гимназии № 175 в Казани страдает заболеванием головного мозга, при котором опухоль давит на мозг и, возможно, нарушает кровообращение. Как заболевание повлияет на приговор Ильназу Галявиеву, рассказал сайту kp.ru врач-психиатр Артем Гилев.

Специалист пока не знает, где и как могла образоваться опухоль. Однако если это так, должны проявляться и другие неврологические симптомы.

«На мой взгляд, это сомнительно, тогда бы симптоматика нарастала, и исход не должен был бы быть связан с оружием. Больше похоже на психотическое расстройство, которое возникло не из-за опухоли», — сказал Гилев.

Хотя порой при опухолях и других повреждениях головного мозга развиваются психозы, как и при некоторых иных заболеваниях — височной эпилепсии.

«Но как-то в этом случае так не вяжется. Определенно сказать вам не могу, для диагностики нужен больной и его медицинская документация», — добавил психиатр.

По его мнению, случай Галявиева больше напоминает психоз, вызванный психиатрическими, а не неврологическими процессами. К психиатрическим процессам относятся шизофрения, биполярное аффективное расстройство.

Когда человек находится в психотическом состоянии, им руководит психоз. Поэтому злоумышленник не в состоянии отвечать за свои поступки и руководить ими. В таких случаях суд признает человека невменяемым.