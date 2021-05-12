Болезнь головного мозга у казанского стрелка может повлиять на приговор. Но выдаче оружия она не мешает

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву несколько лет назад диагностировали болезнь головного мозга. По данным СМИ, молодой человек страдает энцефалопатией. Не исключено, что связанные с состоянием стрелка экспертизы повлияют на приговор суда. А вот выдаче оружия диагноз не мешает.

На учете в поликлинике Галявиев, сообщил Telegram-канал Life Shot, состоял с 2017 года. Предположительно, состояние подростка ухудшилось прошлым летом. С родственниками он общаться перестал и вел себя более скрытно, чем обычно.

Что известно о болезни

При энцефалопатии, как следует из открытых источников, происходит поражение тканей головного мозга. Причины для этого могут быть разные. Во время патологического процесса гибнут отдельные нейроны, разрушаются связи между ними. Если человеку не будет оказана медицинская помощь, то состояние его начнет ухудшатся — вплоть до полной деградации личности.

Симптомы заболевания зависят от того, где локализован очаг разрушения. Степень развития патологии тоже играет свою роль. Среди признаков энцефалопатии как раз выделяют головные боли, которые плохо купируются приемом анальгетиков, а также головокружение, нарушение когнитивных функций, эмоциональные и поведенческие расстройства. К последнему относится раздражительность, плаксивость или быстрая возбудимость.

Где проведут экспертизу

Адвокат Сергей Афанасьев в беседе с «360» заметил, что Галявиева не могли направить куда-либо, кроме СИЗО, так как для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы времени мало.

«В рамках расследованиях уголовного дела, конечно же, ему будет назначена экспертиза стационарная в условиях следственного изолятора. Есть учреждения, которые проводят такие экспертизы для арестантов. И ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, в результате которой будет сделано заключение: нуждается он в мерах принудительного медицинского лечения или нет; представляет он угрозу для себя и окружающих или нет; отдает отчет в своих действиях, может руководствоваться ими или нет», — пояснил Афанасьев.

Юрист напомнил, что существуют специализированные медицинские учреждения закрытого типа. В них помещают следственно-арестованных или осужденных — для прохождения принудительного лечения.

«Это будет решаться в дальнейшем. В настоящее же время его арестуют [и отправят] в СИЗО, потому что такое заключение эксперта за один-два дня невозможно сделать. Оно делается стационарно в течение месяца», — подчеркнул Афанасьев.

Вынесут ли приговор

Галявиев, напомнил адвокат и старший партнер АБ «ЗКС» Андрей Гривцов, в любом случае является обвиняемым по делу. Будет ли в отношении него вынесен приговор или к 19-летнему стрелку применят принудительные меры медицинского характера — решать суду. Вердикт вынесут по завершению расследования и на основе результатов судебно-психиатрической экспертизы. Ее назначает следователь с учетом обстоятельств дела и всех имеющихся медицинских документов.

«Если он будет признан невменяемым, то не будет отбывать наказание и его направят для принудительных мер медицинского характера», — сказал Гривцов.

Стационар определят в зависимости от тяжести болезни. Например, принудительное лечение можно проходить амбулаторно или в психиатрической лечебнице специализированного или общего типа. При этом следует иметь в виду, что не всегда наличие психического расстройства автоматически означает невменяемость. Иногда человек отдает отчет своим действиям и руководит ими.

Адвокат поддержал своего коллегу во мнении насчет выбора меры пресечения и тоже указал на сроки проведения экспертиз.

«Если это амбулаторная психиатрическая экспертиза, то она проводится достаточно быстро — где-то недели две. Но в его случае, я думаю, будет стационарная психиатрическая экспертиза. В Москве это, допустим, институт Сербского», — предположил Гривцов.

На этой экспертизе человек находится именно в стационаре, его исследуют порядка 21 дня. Плюс какое-то время готовится заключение. В любом случае, что-то мы поймем месяца через два Андрей Гривцов адвокат.

Специалист заметил, что озвученный диагноз не означает, что молодого человека не смогут судить и вынести ему приговор. Вопрос вменяемости решит на основании заключения экспертизы суд.

Диагноз и оружие

Еще одна связанная с диагнозом 19-летнего казанца тема — полученное им разрешение на оружие. Военный эксперт и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил «360», что по ряду психических заболеваний действительно в этом плане существуют ограничения.

«Это всегда решает психиатрическая экспертиза. <…> И врач-психиатр, который давал ему разрешение на это оружие, должен был знать об этом. Либо, скорее всего, справка была куплена», — допустил эксперт, назвав вопрос открытым.

Если заболевание Галявиева входило в перечень недугов, которые запрещают выдавать разрешение на оружие, то и выдавать такой документ врачи были не должны.

По словам Леонкова, большинство россиян иногда испытывают симптомы, описанные казанским стрелком, из-за «сложной жизни».

Головные боли, шумы в голове, головокружение, депрессия, частое желание умереть. <...> Но это не значит, что население становится такими психопатами. Здесь все индивидуально Алексей Леонков военный эксперт.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заметил, что диагноз Ильназу Галявиеву поставили давно.

«Если он однажды уже поставлен, его нельзя снять. Это пожизненный диагноз. Это болезнь мозга», — сказал он.

Насчет разрешения на оружие Федорович не дал точного ответа, отнеся болезнь парня не к психиатрической сфере, а к неврологической.

С этим диагнозом человека не ставят на учет в ПНД, поэтому вряд ли он мог повлиять на выдачу оружия человеку Александр Федорович врач-психотерапевт.

Энцефалопатия, добавил психотерапевт, бывает разной — по форме и по происхождению. Она определяет когнитивные функции человека.

«То есть человек, страдающий такой болезнью, может быть импульсивным. У него может быть нарушение сна, функций памяти, оперативной и долгосрочной. У него могут быть вегетативного всякого рода проявления. Могут быть сложности с восприятием. Он быстро утомляется. Очень общие моменты, которые не специфичны. Они могут быть характерны для целого ряда расстройств», — заключил специалист.