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    13 мая 2021, 12:42

    Касперская объяснила, почему опасность казанского стрелка невозможно было выявить по соцсетям

    Ольга Назаркина

    Планы Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской школе, невозможно было вычислить заранее через социальные сети. Об этом заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.

    Касперская объяснила, почему опасность казанского стрелка невозможно было выявить по соцсетям

    Эксперт объяснила, что по профилю пользователя, если он каким-то образом скрывает данные о себе, получить обширную информацию невозможно. По ее словам, характерный пример этого — нападение Галявиева на школу в Казани, сообщило РИА «Новости».

    «Очень много что можно вычислить по изображениям, картинкам, которые пользователи либо выкладывают в соцсети, либо перепощивают, что они лайкают, что они постят, чем они интересуются. И по сообщениям можно выяснить», — пояснила она.

    Касперская обратила внимание, что все это работает только в случае, если речь идет о среднестатистическом активном пользователе.

    «Тот, который не соблюдает меры безопасности, бездумно выкладывает все», — заключила глава Info Watch.

    Галявиев прямо перед массовым убийством в гимназии успел завести Telegram-канал, где написал о своих планах. Создатель мессенджера Павел Дуров позже объяснил, почему канал был заблокирован не сразу.