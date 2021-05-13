Касперская объяснила, почему опасность казанского стрелка невозможно было выявить по соцсетям

Планы Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской школе, невозможно было вычислить заранее через социальные сети. Об этом заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.

Эксперт объяснила, что по профилю пользователя, если он каким-то образом скрывает данные о себе, получить обширную информацию невозможно. По ее словам, характерный пример этого — нападение Галявиева на школу в Казани, сообщило РИА «Новости».

«Очень много что можно вычислить по изображениям, картинкам, которые пользователи либо выкладывают в соцсети, либо перепощивают, что они лайкают, что они постят, чем они интересуются. И по сообщениям можно выяснить», — пояснила она.

Касперская обратила внимание, что все это работает только в случае, если речь идет о среднестатистическом активном пользователе.

«Тот, который не соблюдает меры безопасности, бездумно выкладывает все», — заключила глава Info Watch.

Галявиев прямо перед массовым убийством в гимназии успел завести Telegram-канал, где написал о своих планах. Создатель мессенджера Павел Дуров позже объяснил, почему канал был заблокирован не сразу.