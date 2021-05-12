Траур Казани. Как простились с жертвами стрельбы в школе №175

В Казани прошел день траура. Погибших во время стрельбы в школе № 175 детей и взрослых похоронили. У самой гимназии образовался стихийный мемориал, к которому постоянно приходили скорбящие. Проститься с погибшими пришли сотни незнакомых с ними лично людей.

Похороны детей

В Татарстане простились с погибшими во время стрельбы в казанской школе №175 школьниками и взрослыми. На мусульманском кладбище похоронили троих детей. Среди тех, кто пришел на похороны, были и незнакомые погибшим жители Казани. В беседе с РИА «Новости» они рассказали, что не могли не прийти, ведь у их семей тоже есть дети и внуки. После погребения люди долго не уходили с кладбища.

Источник фото: РИА «Новости»

Погибшие учительницы

Жители города также простились и с 26-летней учительницей английского Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой детей. Молодая женщина оттолкнула ученика подальше от стрелявшего и встала на его пути, ранение оказалось смертельным для нее.

Ее подруга рассказала, что учительница была очень умной и ее всегда тянуло к английскому языку. Эльвира Игнатьева не хотела целенаправленно становиться учителем, но у нее хорошо получалось преподавать язык. Тем не менее, по словам подруги, ей нравилась работа, хотя она и планировала уйти с нее.

Среди погибших была и учительница младших классов 55-летняя Венера Айзатова. На ее похоронах присутствовал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он назвал ее учителем с большой буквы и отметил, что она любила детей, коллектив и была общественным деятелем. Чиновник также попросил прощения у погибшей.

Мемориал у школы

У самой школы, где произошла трагедия, образовался стихийный мемориал. Люди приносили туда цветы, свечи и мягкие игрушки еще с 11 мая. Среди пришедших были и те, кому удалось избежать трагедии. Службы такси в городе подвозили посетителей за один рубль. Сама территория школы перекрыта, близко к зданию запретили подходить даже журналистам.

К мемориалу возложил цветы и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он положил букет красных роз и принял затем доклад подчиненных, находившихся на территории школы. После этого он зашел в гимназию для того, чтобы осмотреть место трагедии.

Траур в Казани

В столице Татарстана 12 мая объявили днем траура. На правительственных зданиях, Казанском кремле и городской ратуше приспустили государственные флаги. По городу висят баннеры с надписью: «Скорбим». В Татарстане также отменили массовые развлекательные мероприятия.

Источник фото: РИА «Новости»

В день траура глава республики Рустам Минниаханов выразил свою скорбь. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал соответствующий пост.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Бойню устроил бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев. Стрелок пришел в кабинет, где шел урок у 8 «А» класса, и открыл огонь по детям и учительнице. Всего погибли девять человек, а раны получили 23. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание за него — пожизненное лишение свободы.