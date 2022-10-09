Американские СМИ рассказали, кто стоит за взрывом на Крымском мосту | 360°

Криминал 09 октября 2022, 09:19 Поделиться Telegram

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Viber Американские СМИ рассказали, кто стоит за взрывом на Крымском мосту NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

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Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

Правительство Украины запретило своим подчиненным обсуждать этот вопрос, так что собеседник американского издания пожелал остаться анонимным. Он подтвердил журналистам, что имел место взрыв бомбы в ехавшем по мосту грузовике.

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Мост атаковали из-за того, что Украина рассматривает его как основной маршрут для снабжения Крыма и российских солдат в зоне специальной военной операции.

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Накануне утром на Крымском мосту подорвали грузовик. В результате загорелись семь цистерн с нефтепродуктами, обрушились два пролета. Погибли три человека — пассажиры проезжавшего рядом легкового автомобиля. Украина фактически не скрывала свою вину. На территории Республики Крым до 20:00 23 октября объявили желтый (высокий) уровень террористической опасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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