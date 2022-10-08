Назван предполагаемый водитель загоревшейся машины на Крымском мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Назван предполагаемый водитель загоревшейся машины на Крымском мосту Baza: за рулем загоревшегося на Крымском мосту грузовика был частный водитель Юсубов Фото Соцсети

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За рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был дядя владельца автомобиля. Таким мнением со ссылкой на заявления родственников поделились авторы Telegram-канала Baza.

Близкие владельца пострадавшей машины сделали такой вывод после просмотра видео с момента досмотра транспортного средства.

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По их словам, управляющему автомобилем был 51 год. Его звали Махир Юсубов. Мужчина занимался частными перевозками. Клиентов он искал в Сети, на разнообразных ресурсах.

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Родственники водителя отметили, что переоформление загоревшейся машины на нового владельца произошло год назад. Мужчина передал права обладания своему племяннику. При этом он сам продолжал использовать автомобиль в качестве рабочего транспортного средства.

Причины внесения изменений в документы по машине пока неизвестны. Также пока не установлены личности других пострадавших от ситуации, которая произошла на Крымском мосту утром 8 октября.

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