Слушания по делу бизнесмена Быкова начались в Красноярске

В Красноярске начались основные слушания по делу бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства. На заседание не допустили представителей СМИ и слушателей.

«Отказано в допуске слушателей и СМИ», — рассказал РИА «Новости» адвокат Быкова Алексей Прохоров.

В конце апреля суд с участием присяжных приступил к рассмотрению дела бывшего депутата, но из-за болезни адвоката заседание пришлось отложить на начало мая.

По данным прокуратуры Красноярского края, Анатолия Быкова обвиняют в организации убийств 23-летнего Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. По версии следствия, их расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена Сергей Бакуров и Владимир Чучков 24 июля 1994 года.

В октябре прошлого года Быкова суд под домашний арест. Однако в этот же день он был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году предпринимателя Андрея Неколова. Домашний арест заменили на СИЗО, а дело отправили на новое рассмотрение.

Помимо убийств, бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова подозревают в уклонении от налогов, руководстве преступным сообществом и покушении на вице-президента региональной федерации бокса.

По версии следствия, Быкова подтолкнуло к преступлениям желание закрепиться в криминальной среде в период с 1993 по 1995 годы.