Следователи задержали инспектора МЧС по делу о пожаре в московском хостеле

Московские следователи задержали пожарного инспектора МЧС Романа Сабельникова в рамках расследования уголовного дела о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице, где погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Задержанному предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следователи подали в суд ходатайство об избрании инспектору меры пресечения в виде взятия под стражу.

По данным газеты «Известия», следователи установили, что Сабельников после проверки хостела нашел нарушения требований пожарной безопасности. Но в вынесенном владельцам предписания установил длительные сроки исправления ошибок.

Накануне столичный главк СК сообщил о задержании учредителя хостела и его дочери, которая занимала пост генерального директора. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд отправил учредителя под стражу до 29 сентября.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской произошел в ночь на минувшую пятницу, 29 июля. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание в помещении. От отравления угарным газом погибли восемь человек, еще восемь пострадавших попали в больницу.