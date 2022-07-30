СК сообщил о задержании руководства московского хостела, где погибли люди

Руководителей хостела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного глава СК Юлию Иванову.

Речь идет об учредителе и генеральном директоре хостела. По месту проживания фигурантов проводятся следственные мероприятия. Им в ближайшее время предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Напомним, возгорание в хостеле на Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля. Как стало известно позднее, при пожаре не сработала сигнализация.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более человек. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе.