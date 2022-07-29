Названа причина унесшего пожара в московском хостеле, где погибли 8 человек

Причиной пожара в хостеле на юге Москвы, в результате которого погибли восемь человек, стало короткое замыкание в электроприборе одной из жилых комнат. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где он находился», — пояснил собеседник агентства.

Остатки электроприбора отправили на экспертизу, но из-за того, что он практически полностью сгорел, установить, что это был за прибор, почти невозможно.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в доме на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. На первом этаже располагался хостел. Пожарная сигнализация не сработала.

Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверку по факту случившегося начала прокуратура Москвы. Ранее владельца этого хостела уже ловили на грубых нарушениях требований пожарной безопасности.