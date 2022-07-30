Суд арестовал руководство сгоревшего в Москве хостела

Пресненский суд Москвы отправил под стражу на два месяца владельца столичного хостела, в котором при пожаре погибли восемь человек. Такую же меру пресечения вынесли и в отношении управляющей общежитием.

Ранее следствие попросило арестовать руководство хостела до 29 сентября, сообщило РИА «Новости».

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Рауфа Миронова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября», — рассказали в пресс-службе суда.

Накануне стало известно о задержании учредителя и генерального директора общежития. В СК сообщили, что по месту жительства фигурантов дела провели следственные действия.

Пожар на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2 в Москве случился в ночь на 29 июля. Загорелось помещение, где находился хостел. Огонь унес жизни восьми человек, столько же пострадали.