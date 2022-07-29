Число погибших и пострадавших при пожаре в Москве сравнялось

Медицинская помощь понадобилась восьми постояльцам хостела на улице Алма-Атинской, 7 в Москве. Число пострадавших уточнили в экстренных службах РИА «Новости».

«Число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — рассказали агентству.

Представитель экстренных служб добавил, что первых жертв доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В ходе пожара в хостеле погибло восемь человек, трое из них — граждане России.

Пожар произошел в ночь на 29 июля на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2, где находился хостел. Огонь распространился на 150 квадратных метров при общей площади помещений 650 квадратных метров. На фотографиях видно, что местами кровати сгорели дотла. В хостеле не сработала пожарная сигнализация. Владельца уже привлекали за нарушение требований пожарной безопасности.