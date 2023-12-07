Эксклюзив 07 декабря 2023, 20:02 «Скорой мы не дождались». Учитель школы Брянска рассказал о попытке спасти раненую ученицу Учитель школы Брянска заявил, что скорая опоздала к раненой при стрельбе ученице РИА «Новости»

Читать 360tv в

Погибшую при стрельбе в брянской гимназии девочку можно было спасти, если бы бригада скорой помощи приехала раньше. Об этом «360» рассказал педагог учебного заведения, который пытался реанимировать пострадавшую.

Он пояснил, что вел урок, когда к нему прибежал школьник и сообщил о стрельбе на четвертом этаже

Реклама

«Я своих детей оставил в раздевалках и побежал наверх помогать. <…> В коридоре встретил раненого мальчика, усадил его, сказал зажать рану, побежал в кабинет. Там была [устроившая стрельбу] мертвая и [раненая девочка] еще живая, Пытался оказать ей помощь. Скорой мы не дождались», — заявил мужчина.

Учитель пояснил, что медики приехали только через 40 минут после вызова. Причины такой задержки он не знает, но это главный вопрос, который его беспокоит.

До приезда полиции учитель оставался в классе, где находились дети и учительница, на глазах которой все произошло.

«Думаю, ее состояние вы понимаете. Потом поднялись сотрудники полиции. Потом, когда было поздно [приехали врачи]. Раненых забрали», — добавил педагог.

Про открывшую стрельбу ученицу рассказать подробностей он не смог, объяснив, что не работает с ее классом. Себя он назвал просто свидетелем происшествия.

Стрельбу в брянской гимназии № 5 в четверг, 7 декабря, устроила ученица восьмого класса. По предварительным данным, девочка принесла в учебное заведение отцовское ружье и открыла огонь. От огнестрельного ранения скончалась одна ученица. Устроившая стрельбу покончила с собой. В больницу с различными ранами доставили пять человек.

По информации СМИ, следователи задержали отца девочки, который пока получил статус свидетеля, и директора гимназии. СК заинтересовала организация охраны учебного заведения.

Руководитель отвечавшего за безопасность брянской школы ЧОО «Агентство экскалибур» Сергей Поддубный» в беседе с «360» заявил, что сотрудники не имели права досматривать вещи детей. По его слова, в тот день в школе работала женщина, которая нажала тревожную кнопку, только когда услышала выстрелы.